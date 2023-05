Il finale di Perugia, ieri novanta minuti nell'amichevole di Oristano come non capitava da tempo.

Nicolas Viola è tornato e ora, per il finale di stagione, vuole riprendersi il Cagliari. “Era una partita importante per chi, come me, ha giocato meno dal punto di vista fisico. Ci siamo divertiti, abbiamo trovato un'ospitalità bellissima. Siamo contenti dei 90 minuti e pronti per questo finale di battaglia”.

Viola riparte da Perugia: “La partita di Perugia è stata una partita chiave, abbiamo trovato sicurezze in un campo ostico. La strada è tracciata, ora dobbiamo far vedere quello che sappiamo fare. I playoff sono un campionato a parte, noi vogliamo essere una mina vagante”.

Ma la testa va al Palermo: “I playoff sono il futuro, ora ci interessa solo il Palermo. Le certezze dobbiamo costruirle partita dopo partita, passo dopo passo. Vogliamo arrivarci nella miglior condizione possibile, per vincere, ma passando dal Palermo”.

