Dopo Mazzarri, Tommaso Giulini fa fuori anche lo staff tecnico dell’ormai ex allenatore rossoblù.

In un breve comunicato il Cagliari fa sapere di aver sollevato dai rispettivi incarichi il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giueppe Pondrelli, i collaboratori Claudio Nitti e Cristian Guerrini.

“Il Club li ringrazia per il lavoro fatto con professionalità e dedizione dal loro arrivo in rossoblù, a tutti l’augurio di un buon proseguimento di carriera”, si legge nella nota. Una formula, quest'ultima, non utilizzata per Mazzarri di cui la società aveva solo annunciato l’esonero senza ringraziamenti: segnale che forse qualcosa non è andato per il verso giusto nelle ultime trattative tra il tecnico e Tommaso Giulini.

Ancora nessun annuncio ufficiale sul sostituto, che dovrebbe essere l’allenatore della Primavera Alessandro Agostini. Pare che ci siano alcuni aspetti burocratici da risolvere, in quanto l'ex terzino rossoblù non è ancora in possesso del patentino Uefa Pro. Probabilmente sarà affiancato da qualcuno.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata