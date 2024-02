Nessuna sorpresa nei convocati di Ranieri per la trasferta di domani del Cagliari a Udine con l'Udinese.

I rossoblù, che hanno anticipato di un giorno il ritiro, passando la notte di venerdì al Crai Sport Center, hanno lavorato in mattinata con la rifinitura. Al termine della quale il tecnico ha convocato ventitré giocatori, compreso il portiere della Primavera Iliev, che sostituisce lo squalificato Aresti. Restano a casa anche i lungodegenti Hatzidiakos, Mancosu, Shomurodov e Oristanio, con quest'ultimo che punta a tornare in gruppo in vista della sfida del 25 contro il Napoli.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri:

Scuffet, Radunovic, Iliev

Difensori:

Di Pardo, Zappa, Augello, Azzi, Mina, Dossena, Wieteska, Obert

Centrocampisti:

Sulemana, Prati, Nandez, Makoumbou, Jankto, Viola, Gaetano, Deiola

Attaccanti:

Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Lapadula

