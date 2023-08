È un Juric insoddisfatto, quello che si presenta in sala stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Cagliari. Il tecnico del Torino ha parlato del calciomercato, sottolineando le lacune della sua rosa: «Sono andati via più giocatori di quanti arrivati», spiega, «non siamo al livello dell'anno scorso: sappiamo tutti chi abbiamo perso e chi abbiamo preso, è facile capire cosa ci manca».

Secondo l’allenatore granata, il Torino si sarebbe indebolito durante l’estate: «Dopo questo mercato è aumentata la distanza con le prime otto, ma sono fiducioso ed è un vantaggio poter lavorare con tanti giocatori che già conosco. Il mio pensiero», prosegue, «è che dobbiamo completarci: non dobbiamo porci obiettivi speciali, l'importante è continuare a crescere e pensare a lottare una partita alla volta».

Uno dei pochi punti fermi è Sanabria, centravanti confermato anche per questa stagione: «Ho fiducia in lui», dice Juric, «ma il reparto deve cambiare andazzo perché in questa preparazione non ha avuto un rendimento sufficiente».

