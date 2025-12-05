Ora è ufficiale: Gianmarco Fiorletta è un giocatore dell’Olbia. Lo comunica il club con una nota in cui vengono sottolineate le caratteristiche del giocatore, convocato dal tecnico Giancarlo Favarin per la gara esterna di domani contro il Trastevere.

«Centrocampista classe 2006, Gianmarco Fiorletta arriva da noi portando qualità, tecnica e una grande duttilità: può giocare da play, da mezzala e anche in posizione più avanzata. Un profilo giovane ma già maturo, pronto a dare ritmo e soluzioni al nostro centrocampo», si legge. «Gianmarco cresce nei settori giovanili del Frosinone, passando dall’U17 all’U19, e prosegue il suo percorso con esperienze che ne hanno consolidato carattere e visione di gioco. Un giocatore moderno, intelligente, capace di interpretare più ruoli in base alle esigenze della squadra e alla dinamica della partita».

Il giocatore, insomma, che occorre all’Olbia, che a metà campo in poco tempo ha perso Nicolò Maspero, Gianmarco Staffa e Gabriele Lobrano. Fiorletta ha iniziato la stagione in Serie D con la maglia del Sondrio, fortemente voluto in Valtellina da Marco Amelia, e si è svincolato dopo che l’allenatore, ex tecnico dell’Olbia, è stato sollevato dall’incarico il 10 novembre.

Ma nella formazione del giovane centrocampista di Alatri c’è lo zampino di un’altra vecchia conoscenza dei bianchi, vale a dire Leandro Greco, che come Amelia l’ha allenato nelle giovanili del Frosinone.

