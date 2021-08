Domani il Cagliari esordirà con il Pisa per la Coppa Italia alla Unipol Domus.

Per i tifosi sarà possibile entrare allo stadio, ma con il Green Pass e un documento. La capienza sarà limitata al 50% e quindi pari a ottomila posti.

I rossoblù saranno chiamati a un esame di maturità dopo, con l'accordo tra Nainggolan e l'Anversa, è iniziata l'era post Ninja.

"I migliori auguri a un giocatore che a Cagliari ha dato sempre il massimo - ha detto in conferenza stampa il tecnico, Leonardo Semplici -. Io però devo pensare alla squadra a disposizione, il mio pensiero è concentrato su quello che si deve fare in campo".

Sembra inevitabile pensare a qualche possibile arrivo.

"Ma io - ha detto Semplici - sono abituato ad allenare i giocatori che ci sono. Per il mercato bisogna chiedere al presidente o al direttore sportivo. Certo, la società si sta muovendo ma le valutazioni le faremo più avanti. È importante però la crescita generale con l'obiettivo di migliorare negli equilibri".

Primo test serio con una qualificazione in palio: "Le impressioni sono buone - ha aggiunto -, stiamo provando a fare bene con questo gruppo. Vogliamo partire con determinazione anche per i tifosi".

Nessuna delusione per le ultime due sconfitte in amichevole: "Due gare importanti per la mentalità - ha spiegato - con squadre più avanti di noi nella preparazione. Nonostante questo la squadra ha messo sul campo il lavoro fatto in allenamento: i ragazzi si stanno applicando molto bene".

Godin è stato convocato (anche se non è in condizioni ottimali), mentre Nandez no "per motivi societari", ha detto il tecnico.

Nessuna anteprima su schemi o formazione: "Serve la squadra migliore per passare il turno".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata