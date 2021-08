Sconfitta di misura per il Cagliari nell’amichevole alle Baleari contro il Maiorca, sfida valida per il trofeo Ciudad de Palma nonché test importante in vista dei primi impegni ufficiali (i rossoblù saranno impegnati il 14 agosto in Coppa Italia contro il Pisa, gli spagnoli invece esordiranno lo stesso giorno nella Liga contro il Betis). Finisce 1-0: a decidere una rete siglata da Dani Rodriguez alla fine del primo tempo. Per Leonardo Semplici, comunque, ulteriori indicazioni per perfezionare l’assetto di squadra prima di fare sul serio.

Per l’occasione il tecnico toscano – costretto a rinunciare a Nandez, che ha scelto – tra le polemiche – di disertare la trasferta nell’isola iberica - manda in campo dall’inizio Cragno, Walukiewitz, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Dalbert, Strootman, Marin, Pereiro, Joao Pedro e Pavoletti.

Nei primi minuti i rossoblù – che per l’occasione hanno sfoggiato la nuova terza maglia di colore celeste, in stile Uruguay – mettono in mostra buoni scambi, in particolare sull’asse Joao Pedro-Pavoletti, mentre il Maiorca, risponde con qualche tentativo dalla distanza.

Dopo 20 minuti i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Mboula, ma Cragno è bravo a murare il tentativo ravvicinato. Il portiere dei sardi si ripete poi su Galvez, nel momento di massima pressione del Maiorca.

I padroni di casa però premono e prima dell’intervallo passano in vantaggio, con Dani Rodriguez, che insacca al termine di un batti e ribatti in area.

Nella ripresa il Cagliari torna in campo determinato a raddrizzare la partita e dopo pochi minuti si fa pericoloso con Joao Pedro in velocità e con Carboni, che prova il tiro, ma trova la risposta del portiere della squadra maiorchina.

La frazione scorre però senza particolari emozioni e al 72esimo Semplici prova a cambiare: fuori Pereiro, Pavoletti, Dalbert e Ceppitelli, dentro Deiola, Simeone, Lykogiannis e Altare.

Nell’ultimo quarto d’ora il ritmo si abbassa ulteriormente e il gioco si fa spezzettato. Semplici ne approfitta per inserire anche Oliva, Tripaldelli e Ceter, che rilevano Carboni, Zappa e Strootman.

I rossoblù tentano l’ultimo assalto per cercare il pareggio. Ma il gol non arriva e alla fine è il Maiorca a spuntarla, seppure di misura.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata