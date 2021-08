Dopo la rescissione del contratto con l’Inter sembrava fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Invece dal Belgio arrivano notizie diverse: il Ninja sarebbe pronto a firmare con l'Anversa, squadra della sua città natale.

Secondo i rumors il calciatore è atteso da un contratto biennale.

La pista Anversa era trapelata nei giorni scorsi, assieme a quella del Besiktas. Ma il ritorno in Sardegna era comunque dato come altamente probabile. Invece le carte si sono rimescolate e ora, dopo sedici anni di serie A, Radja potrebbe tornare a giocare in patria, con anche la possibilità di disputare non solo in Jupiler League, ma anche i preliminari di Europa League.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata