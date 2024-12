Per lo scontro salvezza del “Penzo”, Venezia-Cagliari, Davide Nicola sceglie Gianluca Gaetano a supporto di Roberto Piccoli. Va il numero 70, che finora non ha ancora convinto, al posto di Nicolas Viola nell’undici titolare. Potrebbe essere 3-5-2 il modulo, o in alternativa 4-4-1-1, per i rossoblù nella fondamentale trasferta contro l’ultima in classifica. Come fatto intendere ieri, scelto Alessandro Deiola a centrocampo con Michel Adopo e Antoine Makoumbou.

Tanti i rientri rispetto alla gara di martedì a Torino in Coppa Italia contro la Juventus, fra cui Yerry Mina e Sebastiano Luperto. Gli ex Giorgio Altare e Gaetano Oristanio in campo nella squadra di Eusebio Di Francesco.

Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Cagliari, calcio d’inizio alle ore 15 con arbitro Marco Guida. Su unionesarda.it il live, su Radiolina la radiocronaca integrale in diretta di Lele Casini e il post partita con tutti i commenti.

Venezia (3-4-2-1): Stanković; Altare, Idzes, Šverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjær, Yeboah, Bjarkason, Črnigoj, Schingtienne, Candela, F. Carboni, El Haddad, Doumbia.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano, Piccoli.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

