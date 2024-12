A festeggiare nello scontro salvezza è il Venezia degli ex, che batte il Cagliari 2-1. E fra chi ha avuto un passato rossoblù c’è Eusebio Di Francesco, che ebbe un passato molto negativo in Sardegna nel 2020-2021. Oggi ha vinto anche grazie a Gaetano Oristanio, non riscattato in estate e decisivo con l’assist dell’1-0: «È un ragazzo straordinario che va trattato coi guanti bianchi», afferma il tecnico dei lagunari. «Sta trovando sempre maggiore continuità, cosa che in passato non era accaduto. È un giovane di grandi prospettive. Non vi dico se Spalletti mi ha già chiesto informazioni, ma essendo uno dei migliori talenti della nuova generazione lascio a voi la risposta».

Il protagonista principale oggi al “Penzo”, però, è stato Filip Stanković: il portiere figlio d’arte, preso dall’Inter, ha salvato il risultato con quattro interventi strepitosi. «Anche grazie alle sue super parate abbiamo portato a casa un successo in una gara fondamentale», la valutazione di Di Francesco. «Siamo andati in difficoltà nell'ultima mezz'ora con l'ingresso di Pavoletti, con il Cagliari che è diventato padrone dei palloni alti, ma sono contento della prestazione: siamo rimasti sempre molto corti».

In sala stampa, Di Francesco commenta anche il momento del Venezia, ora a -1 dal Cagliari: «La squadra inizia ad avere un'identità forte e si vede sul campo. La gioia della vittoria dobbiamo però già metterla da parte, perché io sono già concentrato sul Napoli».

(Unioneonline/r.sp.)

