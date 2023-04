Circa duecento persone hanno voluto salutare per l'ultima volta Tonino Orrù, presidente del Cagliari Calcio dal 1987 al 1991 scomparso a 84 anni nella giornata di ieri, nei funerali che si sono tenuti questo pomeriggio alla chiesa di Sant'Ignazio a Cagliari.

Tonino Orrù in una foto d'archivio

Un saluto commosso da parte del mondo sportivo sardo ma non solo, per il presidente (e stimato imprenditore) che ha riportato la squadra rossoblù in Serie A nel 1990 con Claudio Ranieri allenatore. E proprio lo stesso Ranieri, preso nel 1988 dal Campania in Serie C1 e artefice della doppia storica promozione, era presente al funerale assieme ai giocatori di oggi Deiola, Kourfalidis e Pavoletti, oltre al presidente Tommaso Giulini e a tanti suoi calciatori e allenatori, tra cui Gianluca Festa e Gianfranco Matteoli, non solo dei rossoblù ma anche dell'Atletico Calcio.

Il ricordo. «Lo ricordiamo per la grandissima umiltà, la passione per i colori rossoblù e il gioco del calcio», il saluto del patron attuale Giulini. «Per il Cagliari ha fatto tantissimo: ha preso la squadra in un momento di difficoltà e l’ha riportato in Serie A. Un modo speciale per ricordarlo? Penso che sarebbe bello potergli dedicare il ritorno in A quest’anno».

