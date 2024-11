«Un Cagliari "a facci manna"», per Gigi Riva. È quanto sostiene Davide Nicola sul 3-3 di oggi in Cagliari-Milan: «Stasera i ragazzi sono riusciti a dimostrare tutto, sia nella fase di non possesso sia in quella di possesso sono riusciti a essere continui. I gol presi sono merito dell'avversario, nei numeri possiamo anche non essere contenti per quanto creato ma la squadra sta crescendo e ha un'identità chiara. Dobbiamo migliorare molte cose, nei dettagli e nella capacità di essere più freddi e meno frenetici in campo».

Una serata che completa in bello stile la settimana dedicata alle celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita di Rombo di Tuono: «Credo che stasera, proprio per non essere blasfemo, Gigi Riva sarebbe stato contento di questa partita, per ciò che abbiamo dimostrato», dice Nicola. «Abbiamo fatto anche altre grandi prestazioni, dobbiamo esprimerci sempre così: non è facile e non è semplice, però questo è il nostro obiettivo».

