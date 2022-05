Prima la lotta per l’Europa, poi quella per lo scudetto e infine quella per non retrocedere.

La Lega Serie A ha diffuso il programma dell’ultima giornata di campionato, l’ultimo verdetto sarà proprio quello che riguarda da vicino il Cagliari.

I rossoblù devono vincere a Venezia e sperare che la Salernitana non vinca in casa contro l’Udinese se vogliono centrare una salvezza resa complicatissima dal pessimo ruolino di marcia delle ultime settimane.

Le due partite – Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese – si giocheranno in contemporanea domenica 22 maggio alle ore 21.

Un'ora prima arriverà il verdetto definitivo sullo scudetto, Milan e Inter giocano domenica alle 18. Sabato sera si decide invece la corsa per l’Europa, con Atalanta, Lazio e Fiorentina impegnate in contemporanea mentre la Roma (che deve giocare la finale di Conference League) anticipa a venerdì.

Ecco il programma dell’ultima giornata di campionato.

Venerdì 20 maggio

Torino-Roma (ore 20.45)

Sabato 21 maggio

Genoa-Bologna (ore 17.15)

Atalanta-Empoli (ore 20.45)

Fiorentina-Juventus (ore 20.45)

Lazio-Verona (ore 20.45)

Domenica 22 maggio

Spezia-Napoli (ore 12.30)

Inter-Sampdoria (ore 18)

Sassuolo-Milan (ore 18)

Salernitana-Udinese (ore 21)

Venezia-Cagliari (ore 21)

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata