E' ufficiale il divorzio tra il Modena calcio e il suo allenatore Attilio Tesser nonostante lo suo contratto scadesse nel 2024.

La notizia, nell'aria da alcune settimane, è stata ratificata in giornata dopo un incontro a Milano tra il tecnico stesso, il presidente Carlo Rivetti, l'ad Matteo Rivetti e il ds Vaira. In due stagioni con Tesser il Modena ha conseguito una promozione in Serie B e quest'anno la salvezza con un onorevole decimo posto finale.

Questo il testo del comunicato del Modena: «La famiglia Rivetti e tutto il Modena FC, con affetto e stima profonda, ringraziano l'allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro».

© Riproduzione riservata