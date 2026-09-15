Occasione d'oro per trasferirsi in zona playoff. Mercoledì alle 18.30 la Torres ha dalla sua ancora il fattore campo: ospita al "Vanni Sanna" la Pianese. La formazione toscana ha finora raccolto solo due pareggi casalinghi contro Vado e Grosseto, entrambi per0-0. La Pianese è l'unica squadra del girone B che non ha ancora fatto gol.

La Torres invece è riuscita a mantenere immacolata la propria porta solo contro la Sambenedettese, ma nelle altre partite, Coppa Italia compresa, ha sempre incassato almeno due gol. In difesa nessuna novità, restano fuori ancora Scaringi e Zanandrea, entrambi infortunati. L'unica variazione potrebbe essere l'utilizzo di Kenneh nella ripresa.

A centrocampo invece dovrebbe rientrare Mastinu che ha disputato tutto il secondo tempo del match contro l'Ostiamare. Potrebbe giocare al posto di Pennington, mentre Lunghi verrà confermato come esterno destro vista la prestazione positiva di domenica.

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