Termina 1-0 il primo tempo di Udinese-Cagliari: quarantacinque minuti molto complicati per la squadra di Davide Nicola, sotto di un uomo per l’ingenua espulsione di Makoumbou e di un gol.

Tre cambi per Nicola: Azzi a destra, Marin a centrocampo, Gaetano trequartista. I rossoblù passano al 3-5-1-1.

Avvio di marca friulana, al 5' punizione di Lovric respinta dalla barriera e subentra Payero che di sinistro calcia alto. Ma il primo quarto d’ora non vede particolari occasioni da gol, anche se si gioca solo nella metà campo rossoblù con interminabili periodi di possesso palla dei bianconeri. Per vedere un tiro in porta bisogna attendere il 23’, destro rasoterra di Lovric e para Scuffet a terra.

Alla mezz’ora enorme ingenuità di Makoumbou, che già ammonito al 5’ si fa espellere per doppio giallo per un fallo evitabile su Payero a centrocampo in una ripartenza. Nicola prova a sistemare le cose e mette Deiola al posto di Gaetano (37’), ma pochi secondi e l’Udinese segna: cross lungo di Kamara e gran stacco di testa di Lucca per l’1-0.

Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

