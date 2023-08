Troppa Inter per il Cagliari. I primi 45 minuti si chiudono con i nerazzurri avanti 2-0 grazie ai gol di Dumfries e Lautaro Martinez.

Ranieri schiera ancora un Cagliari che vada a giocarsela uomo contro uomo, con Pavoletti vertice offensivo, Oristanio e Jankto esterni e Nandez sulla trequarti, a seguire come un'ombra Calhanoglu. L'Inter però prende subito possesso della gara, sfruttando una netta superiorità tecnica e atletica.

Al 14', nerazzurri vicini al gol con Lautaro, che sfrutta un disimpegno approssimativo di Makoumbou e coglie il palo con un diagonale a botta sicura. La reazione del Cagliari è affidata a un colpo di testa a lato di Pavoletti, su cross di Nandez. Al 20' Sulemana salva su Lautaro, ma il gol è rimandato solo di un minuto: Thuram sfonda a destra e serve Dumfries. Diagonale vincente dell'olandese e 1-0 per gli ospiti. Al 24' Nandez sfugge via, ma Calhanoglu salva in angolo.

Alla mezz'ora Lautaro timbra il cartellino: controllo su contropiede di Dimarco e 2-0 per l'Inter. Come non bastasse, al 34' Pavoletti si ferma per un problema muscolare alla coscia sinistra ed è costretto a lasciare il posto a Luvumbo. Il tempo si chiude con un tentativo di Augello al 47' che non impensierisce Sommer.

QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

© Riproduzione riservata