Durante lo scontro salvezza fra Sassuolo e Cagliari al Mapei Stadium dagli spalti si sentiva solo il tifo degli oltre tremila rossoblù partiti dall’Isola – e arrivati da tutta Italia - per l’incontro cruciale. Una passione viscerale che ha trovato il plauso, per dirla in modo istituzionale, di (quasi) tutte le curve delle squadre d’Italia, anche delle rivali. A testimoniarlo sono le centinaia di commenti sotto le principali pagine social degli ultrà di tutta le Penisola.

Su Instagram “militanzaultras”, account con più di 45mila follower, ha postato un’immagine della curva cagliaritana a partita in corso, ricevendo parole di ammirazione da tanti tifosi avversari: «Tra i migliori in Italia», «forza Casteddu, il Salento vi vuole in serie A», «tosti i Cagliaritani» «massicci come noi leccesi, forza casteddu».

Anche “Ultras United”, 186mila follower su Facebook, ha omaggiato la tifoseria sarda con una foto della coloratissima fetta di stadio riservata ai fedelissimi. Quasi duecento commenti di auguri e congratulazioni: «Visti oggi dal vivo. Da neutrale devo dire veramente tanta roba, compatti, massicci, cori continui, bei battimani e bel movimento in curva. Complimenti da Perugia», «grandi cagliaritani grande passione», «da Modena: bravo Casteddu!!», «grande cornice di pubblico in trasferta, nelle occasioni importanti i cagliaritani mostrano sempre il cuore».

Ma quando dai tifosi generici generici si passa agli ultras c’è una forte esaltazione degli Sconvolts 87, lo storico gruppo Ultras del Cagliari: «Grandi Sconvolts, da Bergamo», «mentalità e appartenenza, Sconvolts! un abbraccio!», «solo rispetto per la Cagliari Ultras», «Onore agli Sconvolts».

