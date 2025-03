Una battuta che non è diventata un caso perché è stato lo stesso Alessandro Frau a spegnere sul nascere le polemiche.

Francesco Totti è stato ospite di Viva el Futbol, programma su Twitch condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Tra un ricordo e tante battute l'ex capitano della Roma ha detto: «Metti Messi per 25 anni alla Roma, vediamo. 25 anni alla Roma, vediamo quanti Palloni d'Oro vinceva. Forse, forse eh, con Frau e Pivotto anche Messi... Forse eh... Vinceva dieci Palloni d'Oro? Mmm. Faceva fatica pure lui. Sai quanti ne vinceva? Zero».

Il riferimento è a quando l'allora ventunenne talentuosa punta portotorrese passò dalla Torres, dove aveva fatto faville per due stagioni, alla Roma ed esordì contro la Salernitana facendo un assist di tacco proprio a Totti.

Una battuta che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi, ma dopo qualche ora è stato lo stesso Alessandro Frau sui social a "smontare" il caso: «Con Francesco ho sempre avuto un rapporto di grande stima e rispetto. Sono orgoglioso della mia esperienza nella Roma che mi sono sudato con grandi sacrifici. La sua frase è stata detta in un contesto ironico e non mi sento offeso. Palermo, Pisa, Viterbese, Pistoiese e 10 anni di Torres la mia carriera parla per me. Non sarò stato Messi o Totti, ma mi sono difeso bene».

© Riproduzione riservata