Torres senza il difensore Stivanello per oltre un meseIl ventunenne dovrà operarsi a un menisco
Continua a perdere pezzi la Torres. Ora dovrà fare a meno del difensore Riccardo Stivanello per oltre un mese. La società rossoblù ha comunicato che il ventunne centrale difensivo "ha rimediato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro".
Stivanello "sarà sottoposto ad intervento in artroscopia di meniscectomia selettiva. L’ex Juventus Next Gen tornerà a disposizione del tecnico Michele Pazienza tra quattro/sei settimane".
L'indisponibilità di Stivanello si aggiunge a quelle del trequartista Giuseppe Mastinu, del portiere Andrea Zaccagno e dell'esterno Alberto Lattanzio.