Mercoledì infrasettimanale per il calcio regionale: alle 18,30 la Torres ospiterà la Pianese.

In Serie D, alle 15 si gioca Cos-Viterbo, Gelbson-Budoni, Ossese-Trastevere, Lodigiani-Latte Dolce e Anzio-Monastir. La Torres cerca vaa accia della terza vittoria stagionale in Serie D. In D, il Monastir e l'Ossese cercano il terzo successo classfica anche per mantenere il primo posto in classifica. La Cos è alla caccia dl secondo successo. Come sono caccia della prima vittoria Latte Dolce e Budoni.

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