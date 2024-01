Il derby Torres-Olbia rilancia i rossoblù e condanna i galluresi, con l'allenatore Leandro Greco che paga con l'esonero. «Il periodo negativo dura ormai da un po' di tempo, perdere il derby è motivo di ulteriore depressione», afferma un ex dei bianchi come Nicola Manunza, ora tecnico del Villasimius in Eccellenza, durante "L'Informatore Sportivo" su Radiolina. «L'anno scorso, parlando con Leandro Greco, avevo pronosticato una salvezza e così è stato. Ora invece la vedo difficile: quando giocavo in C2 all'Olbia ci eravamo salvati proprio ai playout, con Guido Carboni in panchina». Ieri Manunza ha pareggiato 0-0 a San Teodoro: «Sta andando bene, siamo in una posizione di classifica medio-alta e cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile. La graduatoria è cortissima, si passa dal primo posto al quintultimo in pochissimo tempo e bisogna rimanere attenti fino all'ultimo». Da parte sua c'è l'ambizione di ottenere risultati ancora migliori: «In Sardegna pensare di fare l'allenatore professionista è un'utopia, perché ci sono Cagliari, Torres e Olbia. In un altra ragione magari ci sarebbero più possibilità, io sono realista e mi accontento di fare al meglio in Eccellenza. Per un sardo una delle pochissime possibilità di arrivare in D è vincere questo campionato».

La capolista. In Promozione punta il salto di categoria il Monastir, con l'immediato ritorno in Eccellenza. I biancoblù, vittoriosi ieri 0-2 a Sant'Antioco contro la Verde Isola, sono primi a +5 sul Castiadas e mercoledì recuperano la partita col Gonnosfanadiga non disputata il 6 gennaio per maltempo: «Stiamo facendo bene, siamo un ottimo gruppo», dichiara il centrocampista Gianmarco Paulis, sempre alla trasmissione condotta da Lorenzo Piras. «La società da inizio anno ci ha detto di vincere il campionato e la Coppa Italia: siamo primi in classifica e in semifinale di coppa, puntiamo entrambi i traguardi. La piazza è ottima, abbiamo tanti tifosi che ci seguono ogni partita anche in trasferta». Paulis, classe '95, ha giocato anche fuori dalla Sardegna e in Svizzera, conoscendo diversi protagonisti del calcio sardo e vincendo già il campionato di Promozione nel 2018 ad Arbus. «Alla COS, dove ne conosco tanti, c'è la possibilità di fare i playoff».

