Classe 2002 ma esperienze già importanti in serie C con Triestina, Alessandria e soprattutto Juve Stabia, dove ha ottenuto la promozione in serie B e ha asseggiato la cadetteria nei mesi scorsi. Matteo Baldi spiega perché ga risposto sì alla chiamata della Torres: "Perché voglio rimettermi in gioco e perché questa città vive di calcio e nelle ultime due stagioni ha chiuso al terzo e secondo posto".

Difensore duttile ("ho fatto tutti e cinque i ruoli ma preferisco il braccetto destro") Baldi è già pronto per la trasferta sul campo della Ternana di domenica. "E' vero che ho giocato poco in serie B ma non ho saltato un allenamento".

La Juve Stabia crede tanto nel ragazzo che ha firmatto un contratto sino al 2028, per questo lo ha girato in prestito alla Torres, perché giochi e faccia esperienza. "Qui ho visto un bel mix tra giovani e giocatori esperti. Sono rimasto impressionato e ho avuto la conferma di quanto già mi aveva anticipato Daniele Giorico".

