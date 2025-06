La Torres ha formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026. Non era in dubbio l'iscrizione, perché proprio la solidità economica è uno dei punti di forza della gestione Abinsula, ma di fatto la conferma (anche se non passata attraverso un comunicato) apre la nuova stagione, che sarà la quarta di fila in Terza Serie.

Il prossimo passo è la scelta dell'allenatore che sostituirà Alfonso Greco. Il club rossoblù valuta diversi aspetti, ma l'impressione è che si punti su un tecnico giovane ma con già alle spalle qualche campionato di C (e magari di B) e che sappia lavorare coi giovani, dato che la rosa verrà inevitabilmente svecchiata.

Tra i nomi che circolano con più insistenza ci sono quelli di Andrea Chiappella (Giana Erminio) che però ha molti estimatori, Alessandro Formisano (Pianese) e Massimo Donati, che ha fatto esperienza in Grecia con l'Athens Kallithea dopo le due stagioni a Legnago.

© Riproduzione riservata