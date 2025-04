Non solo Cagliari-Fiorentina, anche per la Torres c'è un rinvio a seguito della morte di Papa Francesco: quello col Carpi. La partita si sarebbe dovuta disputare oggi pomeriggio alle 15, alla pari di quella dell'Unipol Domus in Serie A, ma è slittata complice la decisione di posticipare tutte le manifestazioni sportive: la Lega Pro ha comunicato come si recupererà mercoledì alle 18.

Torres-Carpi è valida per la penultima giornata del Girone B di Serie C. Si tratta dell'impegno conclusivo per i sassaresi al Vanni Sanna nella stagione regolare, in attesa dei playoff. Dove la squadra di Alfonso Greco punta ad arrivare al terzo posto: serviranno i tre punti mercoledì, oppure un mancato successo del Pescara in casa del Legnago Salus.

Si giocherà tutta mercoledì alle 18 la penultima giornata del Girone B di Serie C. Questo il programma completo delle partite: Arezzo-Lucchese, Campobasso-Perugia, Gubbio-Milan Futuro, Legnago Salus-Pescara, Pineto-Virtus Entella, Pontedera-Rimini, Sestri Levante-Ascoli, Ternana-Pianese, Torres-Carpi e Vis Pesaro-Spal.

(Unioneonline/r.sp.)

