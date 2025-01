Il Cagliari è uscito sconfitto dall’Olimpico Grande Torino per 2-0, coi granata che hanno letteralmente surclassato i rossoblù mai in gara. «Secondo me è stata proprio una partita sbagliata», la valutazione di Sebastiano Luperto. «Arrivavamo da un periodo positivo, ci poteva far fare quel salto in più che ci serviva. Dobbiamo archiviarla subito e andare avanti». Il prossimo impegno sarà fra dieci giorni, lunedì 3 aprile alle 20.45 in casa contro la Lazio.

Luperto non vuole certo trovare scusanti, ma sul gol del raddoppio lamenta un intervento irregolare ai suoi danni da parte di Karamoh: «Per me, dal mio punto di vista, è fallo perché lui da dietro mi appoggia tutte e due le mani dietro la schiena e mi sbilancia. Poi l'ho rivista e anche al video mi sembrava fallo, l'arbitro non ha reputato che lo fosse. Ci ho parlato: in quei casi non dicono mai niente, aspettano solo il VAR. Hanno deciso così, lo accettiamo e andiamo avanti».

Per spiegare la sconfitta, Luperto ribadisce quanto già detto da Davide Nicola: «Non c'è solo l'aspetto fisico, ci sono tante cose durante una partita anche a livello mentale. Però oggi non eravamo i soliti: siamo arrivati sempre secondi, eravamo sempre a rincorrere l'avversario e pressione mai coi tempi giusti. C'è mancato questo ed è arrivata la sconfitta».

