Problemi anche con la giustizia sportiva inglese per Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, che sta scontando 10 mesi di squalifica inflitti dalla Figc per aver scommesso su partite di calcio, anche dei rossoneri, è stato incriminato anche dalla Football Association, la federcalcio inglese, per aver «violato le regole di condotta».

Tonali infatti avrebbe scommesso anche su partite della Premier League in corso tra il 12 agosto e il 12 ottobre. Quando era già un giocatore del Newcastle, che lo ha acquistato dal Milan in estate per 55 milioni di sterline.

Il centrocampista ha tempo fino al 5 aprile per presentare la sua difesa.

La Fa precisa che Tonali avrebbe fatto in quel periodo 50 diverse puntate. Il Newcastle conferma la notizia («Conosciamo l’accusa ai danni di Tonali») e precisa che il giocatore «continua a dare ampia collaborazione alle indagini in merito e ha il pieno sostegno del club».

