Altri due mesi di squalifica per Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è stato squalificato dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse anche quando già giocava in Premier League. La pena è tuttavia sospesa.

L'ex giocatore rossonero - che sta già scontando una squalifica di dieci mesi emessa in Italia nell'ottobre 2023 per gli illeciti commessi quando era al Milan - non sconterà la squalifica se non commetterà ulteriori infrazioni prima della fine della prossima stagione. Dunque, scontato lo stop imposto dalla Figc fino ad agosto, nella stagione 2024/25 potrà tornare regolarmente in campo.

Per lui è stata disposta anche una sanzione di 20mila sterline.

A rendere noto il provvedimento della federazione inglese è il sito del Newcastle.

Il club sottolinea «il livello di assistenza straordinario e senza precedenti fornito da Tonali autodenunciandosi e collaborando con l’indagine». Il calciatore, viene evidenziato, «ha ammesso pienamente, e lo ha fatto in circostanze in cui non c'erano altre prove a sostegno di un procedimento per cattiva condotta».

Tonali inoltre «continua a seguire un piano terapeutico e un programma educativo con il pieno supporto della società e continuerà ad allenarsi con i compagni».

(Unioneonline/L)

