Il PSG in finale di Champions: contro il Bayern Monaco basta il pareggioDopo il 5-4 dell’andata, la sfida di ritorno finisce 1-1. A segno Dembelé e Kane. Il 30 maggio a Budapest la supersfida contro l’Arsenal
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Il Paris Sain Germain raggiunge l’Arsenal in finale di Champions League.
Dopo lo scoppiettante 5-4 dell’andata, la sfida di ritorno contro il Bayern Monaco finisce 1-1, per un complessivo 6-5 che consente ai parigini di volare a Budapest.
È il PSG a passare in vantaggio, dopo neanche tre minuti di gioco: in rete il solito Dembelé che insacca raccogliendo un assist perfetto da sinistra di Kvaratskhelia. La rete del pareggio tedesco arriva nel recupero, al 94’, e porta la firma di Harry Kane.
Ora riflettori puntati sulla supersfida contro i Gunners, in programma il 30 maggio alla Puskas Arena.
(Unioneonline)