Primo atto della doppia sfida al Bra per restare in Lega Pro. Sabato alle 18 l'andata sul campo piemontese, mentre il ritorno al "Vanni Sanna" è in programma il sabato successivo, 16 maggio. A parità di risultati e di reti si salva la Torres in quanto meglio piazzata.

Il tecnico Alfonso Greco presenta il doppio confronto: "La squadra non vede l’ora di giocare anche perché aspettare una settimana in più è stato snervante.Sono due partite, dobbiamo fare almeno all’altezza del nostro standard, sono gare da affrontare col piglio giusto e la giusta attenzione ai dettagli per 100 minuti".

Vietato pensare al vantaggio di giocare la seconda in casa o al fatto che tutti diano per favoriti i rossoblù: "Sarà anche come un primo tempo ma dobbiamo essere presenti e intensi già sabato, non si può pensare alla seconda partita, affrontiamo una squadra che ha buoni concetti e non sarà una gara facile".

© Riproduzione riservata