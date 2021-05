L'Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare contro Juventus, Barcellona e Real, i tre club che ancora formalmente non hanno rinunciato al progetto della Superlega.

"Dando seguito all'investigazione condotta dall'Uefa Ethics and Disciplinary Inspectors, in relazione al cosiddetto 'progetto Superlega', procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico Uefa. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito", recita la nota della confederazione.

Il progetto Superlega, nato verso metà aprile, è sfumato nel giro di pochi giorni. Le sei inglesi più Atletico Madrid, Milan e Inter si sono sfilate raggiungendo un accordo con la Uefa per evitare sanzioni.

Il presidente dell’Uega Aleksander Ceferin aveva minacciato Real Madrid, Barcellona e Juventus, di una clamorosa esclusione dalle competizioni europee. Ma i tre club non hanno desistito e ora rischiano grosso. Le decisioni dell’Uefa sono appellabili al Tas di Losanna.

