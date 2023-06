Ancora non si è spento l’entusiasmo per la promozione in Serie A che il Cagliari si prepara alla prossima stagione. La società rossoblù ha messo a segno il primo acquisto. Ibrahim Sulemana, centrocampista di 20 anni, è stato prelevato dal Verona per quattro milioni. Oggi le visite a Villa Stuart, a Roma, poi la società comunicherà ufficialmente il primo acquisto della stagione.

Ieri perfezionate le cessioni di Marin all’Empoli e di Bellanova al Torino, lo scorso campionato all’Inter che però non lo ha riscattato.

Curiosità ieri al Poetto dove, sotto la direzione dell’ex preparatore atletico Gianfranco Ibba, alcuni giocatori, assieme anche agli ex Ceppitelli, Murru e Sau, si sono allenati sfidando il caldo e la sabbia. Piccoli sacrifici per presentarsi al meglio all’inizio del ritiro.

