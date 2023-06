Dopo quella di Marin all'Empoli (prestito gratuito con diritto di riscatto a 2 milioni e il 50% del ricavato di una eventuale rivendita futura), il Cagliari si prepara a definire anche la cessione di Bellanova al Torino.

Chiusa l'avventura azzurra agli Europei Under 21, dopo la sconfitta con la Norvegia, il giocatore ha deciso di accettare la proposta dei granata e domani è atteso a Torino per le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto. Il giocatore si trasferirà alla corte di Juric per 7 milioni più un altro milione di bonus.

Sempre entro domani verrà definito anche il primo acquisto per il Cagliari, quello del ghanese del Verona Sulemana. Il giocatore arriverà a titolo definitivo per circa 4 milioni.

