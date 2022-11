Il Cagliari in campo allo stadio Druso di Bolzano per il dodicesimo impegno stagionale: sfida con il Südtirol di Bisoli, settimo in classifica.

Squadra di casa subito in vantaggio al 7’, dopo che la squadra di Liverani aveva provato a fare il gioco. Cross con il contagiri da sinistra di Rover, Odogwu accompagna in rete bruciando la difesa debole di Capradossi. Cagliari sotto per 1-0.

Südtirol ancora pericoloso per ben due volte nei cinque minuti successivi. Attesa la reazione rossoblù, oggi in completo giallo da trasferta.

Al 14’ ammonizione per l’autore della rete Odogwu, intervenuto con il braccio alto su Altare.

Lapadula non riesce a girare in rete di testa al 21’: palla alta. Il Cagliari ci prova.

