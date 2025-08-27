Riparte con continuità e ambizione la nuova stagione del Valledoria, pronto ad affrontare il campionato di Prima Categoria con lo stesso staff tecnico che ha guidato la squadra nella scorsa annata. Una scelta precisa, nel segno della fiducia e della solidità, per dare continuità a un progetto che punta a consolidarsi e crescere.

Mister Massimiliano Nieddu sarà ancora alla guida della prima squadra. Ex calciatore di spessore, ha costruito nel tempo un solido percorso da allenatore, distinguendosi in particolare sulla panchina del Sennori, con cui ha conquistato un campionato di Prima Categoria e ottenuto ottimi piazzamenti nelle stagioni successive in Promozione, prima del suo approdo a Valledoria. A supportarlo ci sarà, come nella scorsa stagione, Giovanni Mallau, confermato nel ruolo di allenatore in seconda. Mallau è una figura apprezzata per la serietà e l’impegno con cui lavora quotidianamente al fianco del gruppo, occupandosi della preparazione tecnica e tattica in modo puntuale.

Conferma anche per il preparatore atletico Luca Delogu, laureato in Scienze Motorie e con un curriculum ricco di esperienze significative. Delogu ha collaborato in passato con realtà importanti del panorama calcistico sardo come Sennori, Usinese, Sorso e Torres, contribuendo al miglioramento della condizione fisica degli atleti con competenza e professionalità.

La novità dello staff è rappresentata da Gianluca Zaccheddu, nuovo preparatore dei portieri. Volto noto del calcio sardo, Zaccheddu porta con sé una lunga carriera da portiere e metterà la sua esperienza al servizio dei numeri uno rossoblù, curando la preparazione tecnica e mentale degli estremi difensori per tutta la stagione.

Con uno staff collaudato, competente e motivato, il Valledoria si prepara ad affrontare la nuova stagione con determinazione e l’obiettivo di essere protagonista. La strada è tracciata, ora parola al campo.

