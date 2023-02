Aggressione in pieno centro a Torino al figlio di Andrea Pirlo, Nicolò. Quattro balordi hanno lanciato sassi, e poi infierito con calci e pugni, sull’auto del figlio di Pirlo in centro a Torino.

Il giovane ha poi pubblicato su Instagram una storia in cui immortala i quattro ragazzi che lo hanno importunato mentre percorreva una via del centro della città sabauda in auto con un amico.

E ha scritto: «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?».

© Riproduzione riservata