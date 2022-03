Cagliari al lavoro per preparare al meglio la delicatissima sfida contro lo Spezia, che mette in palio tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

All’ultima seduta di allenamento ad Asseminello, cui ha presenziato anche il presidente Tommaso Giulini, ha proseguito il lavoro differenziato Nahitan Nandez, assente ormai da due mesi e che non sarà disponibile nemmeno per la trasferta in Liguria.

Rispetto alle ultime uscite, mister Mazzarri potrebbe cambiare qualcosa nella formazione titolare. Possibile infatti un avvicendamento in difesa tra Altare e Carboni, mentre in attacco è sfida tra Pavoletti (favorito) e Keita per prendere il posto di Pereiro dall’inizio per fare tandem con Joao Pedro. In mediana è invece Baselli a scalpitare per una maglia da titolare.

In queste ore le due società hanno confermato l’intenzione di devolvere il 50% del ricavato della sfida del Picco in favore dell’associazione Save the Children impegnata nel sostegno e nell’assistenza ai bimbi dell’Ucraina colpiti dal conflitto tra Kiev e la Russia.

