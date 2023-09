Anche l'Udinese, così come il Cagliari, va avanti a suon di 0-0: due di fila (l'altro col Frosinone) e terzo pareggio consecutivo oltre a quello per 1-1 con la Salernitana.

Andrea Sottil si prende il punto della Domus: «Potevamo vincerla con l'occasione di Lucca, ma alla fine il pareggio è giusto», ammette. «Il Cagliari è ben allenato e ben organizzato. La partita me l'aspettavo così, dura e sulle seconde palle e i contrasti. Secondo me abbiamo impattato bene la gara, poi abbiamo perso dei palloni e siamo andati in apprensione col Cagliari che ci ha messi in difficoltà in qualche occasione. Nel secondo tempo abbiamo concesso poco, soffrendo insolitamente sui calci piazzati».

Margini di crescita. Così come i rossoblù, l'Udinese fatica a segnare: solo un gol, a Salerno tre settimane fa. «Secondo me dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta», dice Sottil anche ricordando l'occasione mancata da Lucca. «Dobbiamo crescere, questa è una squadra che ha cambiato molto e ci stiamo lavorando: portiamo a casa un punto e contro il Cagliari non sarà semplice per nessuno».

© Riproduzione riservata