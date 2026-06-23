Si sblocca CR7: Portogallo-Uzbekistan 5-0Doppietta di Cristiano, primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse, regala il primo successo ai lusitani. A segno anche Nuno Mendes e Leao
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Ai Mondiali 2026 si sveglia anche Cristiano Ronaldo. Dopo il deludente 1-1 dell’esordio contro il Congo, il Portogallo batte infatti 5-0 l'Uzbekistan nel match del secondo turno del girone K, giocato a Houston.
Una goleada suggellata da CR7 con una doppietta, al 6' e al 39' del primo tempo, che lo porta a diventare il primo calciatore di sempre a segnare in 6 edizioni diverse del Campionato mondiale di calcio.
A segno anche Nuno Mendes al 17' del primo tempo, mentre il pokerissimo lo cala Leao al 42' della ripresa, dopo un autogol del portiere Nematov.
(Unioneonline)