Dopo i gironi e gli accoppiamenti della Coppa Italia, che vedrà l’esordio in casa il 25 agosto nel derby tutto gallurese con la neo promossa Ilva Maddalena, l’Olbia attende il calendario del campionato al via l’8 settembre, che verrà svelato via social venerdì, a partire dalle 14, attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Ma non solo. In ritiro ad Arona da venerdì scorso, l’Olbia attende anche l’ufficializzazione dello staff tecnico e dei giocatori che si allenano da quasi una settimana in vista della prossima stagione sportiva, a partire da quella dell’allenatore Marco Amelia.

A ritardarne l’annuncio la mancata firma sul contratto da parte del presidente Guido Surace, rispetto alla quale il club gallurese tace.

Quale che sia la ragione, la speranza è che la situazione si sblocchi prima possibile, perché c’è un gruppo che si allena ad Arona da giorni e una stagione alle porte, e perché, dati anche i precedenti, l’incertezza non giova alla reputazione dell’Olbia targata SwissPro.

Olbia e l’Olbia, che compirà il prossimo anno 120 anni di storia, sono considerate da sempre appetibili per i professionisti del calcio.

Costruire una squadra non è mai stato un problema da queste parti, invece quest’anno, a meno di 20 giorni dal debutto stagionale, l’Olbia vanta appena cinque giocatori sotto contratto.

E non per volontà di chi suda già la maglia bianca in quel di Arona.

