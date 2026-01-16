Pagamento degli stipendi arretrati e rinforzi per la squadra: sono queste le prime mosse della Prosoccer nuova proprietaria dell’Olbia Calcio, svelate da Ninni Corda questa sera nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova era del club gallurese.

Accanto al dirigente nuorese, nominato direttore dell’area tecnica, il nuovo allenatore Daniele Livieri, il vice Mario Isoni e Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, capitano e vice capitano dell’Olbia. Per Corda si tratta di un ritorno dopo l’esperienza da collaboratore della vecchia proprietà targata Swiss Pro nel 2024.

L’ex allenatore di (tra le altre) Tempio, Como e Foggia ha spiegato che le cifre dell’operazione di acquisizione dell’Olbia Calcio da parte di Prosoccer, «formata – dice Corda – da un gruppo di imprenditori sardi, del Nord Italia e residenti in Svizzera», a cui darà una mano l’ex socio di minoranza del club gallurese Gian Renzo Bazzu ma non Alessandro Marino, e al quale più avanti di aggiungerà Roberto Felleca, «sono riservate, ma sono cifre importanti, come lo sono i debiti rispetto ai quali i nostri professionisti sono già al lavoro».

L’obiettivo per l’Olbia, al momento quartultima nel girone G di Serie D, è la salvezza. Lo confermano tutti i protagonisti della conferenza stampa di oggi. Livieri, alla prima panchina da primo allenatore nella categoria, e Isoni, scelti personalmente da Corda, entrano a far parte dello staff in cui sono stati confermati l’allenatore dei portieri Antonio Carafa e il preparatore atletico Carlo Giua.

