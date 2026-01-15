Il primo acquisto dell’Olbia Calcio targata Prosoccer è Ninni Corda. Il dirigente nuorese, a Olbia già nel 2024, torna nelle vesti di direttore dell’area tecnica del club gallurese, che proprio ieri è stato ceduto dalla Swiss Pro alla Prosoccer.

L’annuncio da parte della società conferma le voci che circolavano nell’ambiente da qualche giorno. La presentazione ufficiale di Corda, che ha iniziato la stagione come consulente tecnico del Racing City Group proprietario del Messina, avverrà domani pomeriggio nella sala stampa dello stadio Bruno Nespoli insieme al nuovo allenatore.

Non è escluso che nell’ultima settimana la nuova proprietà abbia valutato la possibilità di sondare Giancarlo Favarin, tecnico dei bianchi fino alla risoluzione consensuale del 30 dicembre, per farlo ritornare a Olbia. In caso contrario potrebbe essere pronto Daniele Livieri, e sarebbe un altro ritorno.

Livieri, infatti, faceva parte dello staff di Marco Amelia nella stagione 2024/25 come collaboratore dell’ex portiere campione del mondo, mentre quest’anno è stato vice allenatore al Messina di Pippo Romano, fresco di esonero.

© Riproduzione riservata