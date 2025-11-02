Tra Olbia e Ischia finisce 1-1. Al Nespoli nel match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie D la squadra di Favarin passa in vantaggio prima del quarto d’ora con Biancu, ma viene riacciuffata nella ripresa da Aniceto, a segno per gli ospiti al 30’.

I bianchi allungano la striscia positiva (due pareggi e altrettante vittorie) e si issano a quota 16 in classifica, agganciando il Cos a ridosso della zona playoff. Un traguardo che, per quanto mostrato finora sul terreno di gioco, Ragatzu e compagni meriterebbero, anche se il futuro è tutt’altro che certo.

In attesa di novità sul fronte societario, il calendario indica come prossimo appuntamento la trasferta sul campo del Cassino ultimo della classe. Da vedere se e come l’Olbia ci arriverà.

