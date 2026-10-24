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Primo tempo piuttosto scialbo fra Cagliari e Bologna: all’Unipol Domus si va al riposo sullo 0-0 e senza vere e proprie occasioni da gol.

Pisacane torna in panchina dopo la squalifica e – soprattutto – torna al 4-3-2-1 visto fino a prima della trasferta di Monza. Primo quarto d’ora senza emozioni, l’unica azione è una mischia in area al 13’ da corner su cui né Mendy né Deiola hanno il rimpallo favorevole per poter calciare nell’area piccola. Rischia poi Caprile al 19’, quando rinvia addosso a Miranda ma Bernardeschi – decentrato sulla sinistra – sbaglia il passaggio e sostanzialmente gli rende palla.

Per vedere un tiro bisogna attendere il 26’, Adopo da sinistra crossa a centro area dove Mendy si coordina per una bella mezza rovesciata ma non inquadra la porta. Lo specchio invece lo trova Odgaard al 29’, servito da Bernardeschi sulla destra, ma Caprile copre il suo palo e mette in corner. Il portiere del Cagliari para anche al 33’ su punizione di Bernardeschi, in due tempi senza grosse difficoltà.

Zé Pedro viene ammonito (dopo Bernardeschi) al 39’ per un fallo su Cambiaghi. Dalla parte opposta, al 42’, Obert mette in mezzo per Mendy anticipato da Skorupski e l’assistente segnala poi un fuorigioco molto dubbio. Si va al riposo senza che succeda altro.

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