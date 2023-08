Nessuna sorpresa e neppure una incognita. Nel girone B della terza Serie giocheranno ancora le due sarde Torres e Olbia.

Tra le novità da segnalare l'ingresso della Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera. Di fatto è una Under 23, ma per spiegare la sua qualità basti dire che l'anno scorso è arrivata in finale della Coppa Italia di serie C, perdendo la doppia sfida col Vicenza, mentre nel 2020 ha sollevato il trofeo grazie al successo sulla Ternana.

Sarà un girone tosto che oltre ai bianconeri ha come favorite per la promozione Ancona, Perugia, Carrarese, Cesena, Virtus Entella e Rimini.

© Riproduzione riservata