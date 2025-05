Brutale eliminazione dai playoff. La Torres incassa una sconfitta storica nelle proporzioni: 7-1 per mano dell'Atalanta Under 23. C'è a dire il vero la gara di ritorno mercoledì al “Vanni Sanna” ma francamente è impensabile che la squadra sassarese possa vincere con 6 reti di scarto. Tanto più che i giovani neroazzurri vanno al doppio della velocità della ofrmazione rossoblù, la più anziana della serie C.

Venti minuti di studio e poi l'Atalanta Under 23 ha fatto a pezzi la Torres, soprattutto sul lato di Dametto, saltato sempre dal rapido Vavassori. Nessun accorgimento tattico da parte di mister Greco nonostante qualche avvisaglia e al 25' i padroni di casa sbloccano: lancio per Vavassori che supera Dametto e incrocia alto in maniera imparabile. Passano sei minuti e il pericolo arriva dalla parte opposta: De Nipoti va via in velocità a Mercadante e mette rasoterra a centro area dove Vlahovic raddoppia.

Vavassori corre, i difensori rossoblù camminano e soprattutto nessuno aiuta Dametto: la punta dell'Atalanta Under 23 segna dopo aver scambiato con Vlahovic e si ripete al 41' .

Nel secondo tempo Varela dà velocità all'attacco, la Torres prova almeno a giocarsela ma incassa la quinta rete al 69' ad opera del neo entrato Cassa che poi raddoppia su assist del difensore Del Lungo. La rete della bandiera la segna Zamparo all'80' ed è anche il primo gol con la Torres. Nel recupero tripletta di Cassa che fissa il mortificante punteggio.

