Il campionato è terminato il 23 aprile con la salvezza diretta, ma dalla Torres a parte qualche sussurro non è ancora arrivata una sola notizia certa.

La dirigenza però lavora sotto traccia per rinforzare sia la parte organizzativa sia quella tecnica. L'obiettivo è compiere un ulteriore passo verso il consolidamento tra i professionisti. Organigramma, squadra, settore giovanile, stadio e collaborazioni con le società del territorio sono le piste di lavoro del gruppo Insula Sport che nel luglio di appena due anni fa ha rilevato il club rossoblù.

Per quanto riguarda il discorso tecnico a oggi non c'è ancora una certezza, ma solo probabilità. Restano alte quelle della conferma del tecnico Alfonso Greco, mentre siamo al 50% per la permanenza del direttore sportivo Colombino.

I giocatori in prestito sono 4, quelli a fine contratto 6 e tutti gli altri hanno almeno un biennale. Se resta l'allenatore Greco i cambiamenti saranno pochi e mirati ad ingaggiare giocatori di categoria e con personalità da serie C. Il mercato offre già ora diversi nomi appetibili per una Torres che vuole puntare la stagione prossima a una salvezza tranquilla e alle posizioni basse dei playoff. Solo con la certezza di tecnico e ds il club rossoblù potrà muoversi sul mercato per i giocatori in entrata e per cedere qualcuno di quelli col contratto.

© Riproduzione riservata