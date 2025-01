Il primo pensiero del tecnico Alfonso Greco è stato «per la famiglia del nostro tifoso Gabriele Tola», il quarantenne deceduto alla fine dell'anno. Dopo si è parlato del big match di domenica al "Vanni Sanna" contro il Pescara (inizio alle 15) una delle squadre del terzetto di testa, che comprende Ternana e Virtus Entella.

L'allenatore della Torres ha detto: «Si affrontano le due formazioni più aggressive del campionato, quelle che cercano sempre di imporre il proprio gioco. Spero sia una bella partita. Per vincerla devono esserci tante componenti che funzionano: prestazione, attenzione, determinazione e il sostegno dei nostri tifosi».

La squadra sassarese è senza il centrocampista Giorico, ma ha recuperato il trequartista Goglino e il centravanti Diakite. La particolarità della gara è che il Pescara è la formazione che insieme alla Torres ha conquistato più punti in trasferta, ben 23 in dieci partite. All'andata il match in terra abruzzese è finito 2-2.

