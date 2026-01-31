Cagliari-Verona, le pagelle rossoblù: Mazzitelli e Kılıçsoy spiccano in una prova favolosaTutti promossi nella squadra di Pisacane, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva
La terza vittoria consecutiva è quella più roboante per il Cagliari, che stravince 4-0 col Verona: nelle pagelle tutti promossi, con Mazzitelli e Kılıçsoy autori di due prodezze.
Caprile 6,5
Contro la squadra della sua città impegnato poco e niente.
Zé Pedro 7
Cresce a vista d’occhio.
Mina 7
Cancella Orban dal campo.
Luperto 7
Perilli gli nega il 3-0 su un gran sinistro dal limite.
Obert 7
Stupendo il colpo di tacco che libera Mazzitelli sull’1-0.
(dal 34' st Idrissi 6,5)
Vede il Verona e diventa un bomber: bissato il gol dell’andata.
Adopo 7
Spesso gioca più avanzato, non dà riferimenti al Verona.
Gaetano 7
Sempre più a suo agio nel ruolo di play.
Mazzitelli 7,5
Si è preso il Cagliari e non lo molla più.
(dal 21' st Sulemana 6,5)
Deve solo spingere in rete il pallone per coronare al meglio il suo ritorno alla Domus.
Palestra 7,5
Un giocatore dilagante, sull’1-0 ne lascia due sul posto.
(dal 42' st Zappa 6,5)
Appena entrato piazza l’assist del 4-0.
Kılıçsoy 7,5
Un’altra magia da aggiungere alla sua ormai gran collezione dei gol.
(dal 21' st Borrelli 6)
Entra in completo controllo.
Esposito 7
È suo l’assist per il raddoppio, con un grande cross.
(dal 42' st Pavoletti 6)
Passerella finale.
Pisacane 7,5
Conferma la formazione per la terza partita di fila: terzo trionfo.