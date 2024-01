La seconda sconfitta stagionale arriva inaspettata nelle proporzioni. A Rimini la vice capolista perde 3-1 dopo essere persino passata in vantaggio al quarto d'ora con l'ottimo Fischnaller. In undici minuti i romagnoli segnano 3 gol e ribaltano il match.

Come già contro Pesaro la fase difensiva ha lasciato molto a desiderare e anche i cambi sono arrivati in ritardo nella ripresa, giocata per oltre 20 minuti in superiorità numerica dopo l'espulsione di Morra.

La cronaca

Al terzo corner la squadra sassarese passa meritatamente in vantaggio: calcio da sinistra, rinvio corto della difesa e centralmente prende Fischnaller che infila per il vantaggio. Al 18' Scotto avanza e tira, a centro area Fischnaller tocca e miracolo del portiere che mette in angolo.

Il Rimini pareggia al 24': da sinistra traversone di Semeraro per Del Carro che aggancia in area beffando Liviero e dopo il rimbalzo calcia imparabile. I romagnoli continuano ad attaccare e al 29' pasticcio difensivo con qualche giocatore che si perde l'accoppiamento e Ubaldi sigla il 2-1. La Torres dorme ancora su calcio d'angolo e Morra di testa incorna per il 3-1 al 35'.

Nella ripresa ancora Fischnaller tocca bene, ma il portiere compie una prodezza. Entrano dopo un quarto d'ora Goglino e Zambataro, più tardi Goglino e solo al 77' Diakite. La Torres ha l'iniziativa ma non reisce a essere incisiva, anzi al 87' Pietrangeli di testa spedisce la palla sul palo.

